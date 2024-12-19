Kastamonu'da Kurye Bıçaklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kurye Bıçaklandı

Kastamonu\'da Kurye Bıçaklandı

Yol verme tartışması sonrası motosikletli kurye A.D. bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

19.12.2024 17:02
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Kastamonu'da yol verme sebebiyle tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan kurye yaralandı.

Olay, Hepkebirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye A.D. ile geri manevra yapmak isteyen araç sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Araçtan inen şahıslardan biri A.D.'yi bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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