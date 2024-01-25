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Kastamonu'da meydana gelen cinayetin ardından 2'si kadın 5 şüpheli Karabük'te yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da meydana gelen cinayetin ardından 2'si kadın 5 şüpheli Karabük'te yakalandı

Kastamonu'da yaşanan cinayetin ardından kaçtıkları belirlenen 2'si kadın 5 şüpheli Karabük'te yakalandı. Cinayetin işlendiği mezarlıkta bulunan güvenlik kameraları sayesinde şüphelilerin kaçış güzergahı tespit edildi. Şüphelilerin kaçışları 100 kilometre sürdü. Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçlarda bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu\'da meydana gelen cinayetin ardından 2\'si kadın 5 şüpheli Karabük\'te yakalandı
25.01.2024 - 03:17,  Güncelleme: 03:19
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Kastamonu'da meydana gelen cinayetin ardından Karabük istikametine kaçtıkları belirlenen 2'si kadın 5 şüpheli Karabük'te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu il merkezi Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığı'nda başından ve vücudundan silahla vurulmuş vaziyette erkek cesedi bulundu. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptıkları incelemede kan donduran cinayette ölen şahsın Tolga B. olduğunu belirlerken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Kameralarda mezarlığa giriş çıkış yapan 37 AAE 555 plakalı bir araç tespit edildi. Bunun üzerine PTS kayıtlarını ve KGYS kameralarını da incelemeye alan ekipler bahse konu araç ile bu araca öncülük eden bir başka aracın Karabük istikameti yönüne gittiklerini tespit etti.

Kaçışları 100 kilometre sürdü

Yaşanan cinayetin şüphelilerinin bulunduğu iki aracın bilgisinin Karabük Emniyet Müdürlüğüne verilmesi üzerine ekipler teyakkuza geçti. Trafik ekipleri tarafından Yeşil Mahalle Sanayi Kavşağı'nda durdurulan öncü araç içindeki 2 kişi Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alınırken olayda kullanıldığı tahmin edilen bir adet silah da ele geçirildi. Yapılan uygulama kapsamında 37 AAE 555 plakalı araç ise Karabük - Kastamonu Karayolu Bostanbükü Köyü Kavşağı'nda ekipler tarafından durdurularak içerisinde bulunan 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından İstanbul'a gittikleri tahmin edilen 5 şüphelinin kaçışları ise 100 kilometre sürdü.

2'si kadın 5 kişi Karabük Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken, otomobiller de çekici yardımı ile emniyete çekildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Karabük, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da meydana gelen cinayetin ardından 2'si kadın 5 şüpheli Karabük'te yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da meydana gelen cinayetin ardından 2'si kadın 5 şüpheli Karabük'te yakalandı - Son Dakika
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