Kastamonu\'da Motosiklet Kazası: Anestezi Teknikeri Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan anestezi teknikeri hayatını kaybetti.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu İhsangazi ilesi Dağyolu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Zehra Dükel (26) idaresindeki 37 ADU 293 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KASTAMONU