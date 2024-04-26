Kastamonu'da motosiklet sürücüsü çarparak kaçtı, yaralanan var - Son Dakika
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Kastamonu'da motosiklet sürücüsü çarparak kaçtı, yaralanan var

Kastamonu\'da motosiklet sürücüsü çarparak kaçtı, yaralanan var

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü çarptığı motosiklet sürücüsünü yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

26.04.2024 22:53
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Kastamonu'da otomobil sürücüsünün çarparak kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.E.H. idaresindeki 37 AB 084 plakalı motosiklet, kavşak içerisinden dönüş yapmak istediği sırada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü R.E.H., motosikletinden düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.E.H., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, iddialara göre otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kazaya karışan otomobil ile sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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