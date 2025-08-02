Kastamonu'da Muhtar Parkta Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Kastamonu'da Muhtar Parkta Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Kastamonu\'da Muhtar Parkta Bıçaklı Saldırıya Uğradı
02.08.2025 19:32  Güncelleme: 19:39
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Kastamonu'da bir mahalle muhtarı, parkta uygunsuz davranışlarda bulunan bir çifte uyardıktan sonra bıçaklı saldırıya uğradı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Muhtar Sadettin Küçüktarakçı, görüntülerdeki tartışmanın ardından bıçakla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da mahalle muhtarı, kız arkadaşıyla birlikte parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen şahıs tarafından bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Saraçlar Mahallesi'ndeki İstiklal Yolu Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi Muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen çifti uyardı. Uyarının ardından çıkan tartışmada M.Ö. isimli şahıs cebinden çıkardığı bıçakla Küçüktarakçı'yı elinden yaraladı. Küçüktarakçı, şahsı tutarak elindeki bıçağı aldı. M.Ö., daha sonra tekme ve yumruklarla Küçüktarakçı'ya saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan M.Ö., olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralanan Küçüktarakçı, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Olayın ardından yakalanan M.Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Küçüktarakçı'nın çifti uyardığı ve ardından parka iniş yaptığı görülüyor. Ardından çıkan tartışma sırasında şüpheli cebinden çıkarttığı bıçakla Küçüktarakçı'yı elinden yaralıyor. Küçüktarakçı daha sonra saldırganı tutarak kendisini korumaya çalışıyor. Şahıs daha sonra Küçüktarakçı'ya saldırıyor.

"Bıçağı vurunca elime 8 dikiş atıldı"

Yaşanan olayı anlatan Sadettin Küçüktarakçı, "Muhtar bir mahallenin bekçisidir. Ben de parklarda vatandaşlarımın daha rahat oturabilmesi için elimden gelini yapıyorum. Muhtar olduğumdan beri 1,5 yıldır parkta ailelerin piknik yapabilmeleri, daha rahat olabilmeleri için çaba sarf ediyorum. Ahlaksızlıkları önlemek için sürekli herkesi uyardım. Yine buraya bir çift geldi. Kamelyada da değil, ayaküstü devamlı uygunsuz hareketlerde bulundular. Ben de çifte, 'burada aile var, çocuklar var, uygunsuz hareketler de bulunmayalım' dedim. 'Bana aşağı gel' dedi. Ben de aşağıya gittim, o da yanıma geldi. 'Arkadaşım burada uygunsuz hareket yapmayalım' diye yine uyardım. Bana küfür etti ve belinden bıçağı çekti. Elime doğru bıçağı vurdu, vücuduma saplamaya kalktı ve gerçekten beni öldürmeye kalktı. O arada boğuştuk ve bıçağı elinden alıp başka bir arkadaşa verdim. O sırada da ambulansı aradım, hastaneye gittim" dedi.

Parktaki bu tarz olaylara sahne olmamasını istediğini belirten Küçüktarakçı, "Sayın belediye başkanımdan ve mülki idare amirlerimden parklara kamera konulmasını istiyorum. Parkların ışıklandırılmasını, emniyet güçlerimizin parklarda biraz daha sık dolaşmasını istiyorum. Artık parklar bütün pisliğin oluştuğu bir yer haline geldi. Milletin rahatlıkla oturabileceği bir yerden çıktı. Burada benim ölmem mi lazım, birisi öldükten sonra mı bu önlemler alınması gerekiyor. Bütün parklarda kamera sistemi olması lazım, kamera sistemi insanlara caydırıcı bir olaydır" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

kastamonu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Muhtar Parkta Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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