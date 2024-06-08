Kastamonu'da Narkotik Operasyonunda Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu tespiti yapılan 2 şahsın üst ve araç aramasında çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan iki şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı. Arama sonucu bin 397 adet sentetik ecza hapı, bir miktar metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Araç sürücüsü S.M.'ye uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 33 bin 240 TL idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen S.M. ile N.C.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU