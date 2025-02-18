Kastamonu'da çok sayıda lise öğrencisi, tükettikleri lahmacundan dolayı zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Edinilen bilgilere göre, Kastamonu il merkezinde bulunan Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde öğrenciler öğle yemeğinde lahmacun yedi. Bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi, karın ağrısı ve halsizlik gibi şikayetler yaşayan çok sayıda öğrenci, velileriyle birlikte hastanelere başvurdu. Okulun lahmacunu bir yemek firmasından temin ettiği öğrenilirken, hastaneye müracaatların devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Öğrenciler Lahmacun Sebebiyle Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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