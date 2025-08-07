Kastamonu\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Çatalzeytin ilçesi Güneşler köyü Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Çatalzeytin, Bozkurt ve Türkeli ilçelerinden orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. - KASTAMONU