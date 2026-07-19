Kastamonu\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Merkez ilçeye bağlı Kızılseke köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, helikopterle de havadan destek verildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU