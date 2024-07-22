Kastamonu'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Kastamonu'nun Alpağun köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, hızla yayılarak geniş bir alana ulaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Helikopter desteğiyle havadan müdahale edilen yangın, ekiplerin karadan da çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının devam ettiği ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.

22.07.2024 15:57
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Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Yangının sürdüğü ormanlık alan, dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun Alpağun köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Yangına havadan müdahale etmek amacıyla helikopter desteği de sağlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. Yangının devam ettiği ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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