Kastamonu\'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 27 kişi taburcu edildi

Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 27 kişi taburcu edilirken, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 6 yaralının da tedavileri sürüyor.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kastamonu-Taşköprü karayolu Alatarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çelik idaresindeki 34 ESY 73 plakalı Türkay Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Yaşanan kazada otobüste bulunan 33 yolcu yaralanırken, 6 yolcu da hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesi ve Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde tedavi altına alınan 27 yolcu taburcu edilirken, 1 yolcunun yoğun bakım ünitesinde 5 yolcunun da normal serviste tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan ve tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Orhan Çelik ise (51), taburcu edildikten sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU