Kastamonu\'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobilin ilaç makinesine çarparak takla atması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Alatarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (80) idaresindeki 37 ABS 214 plakalı otomobil sürücüsü, yolda bulunan ilaç makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU