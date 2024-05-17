Kastamonu\'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeği "Ceku" ile yapılan aramada, otomobilin direğine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği "Ceku" ile arama yapıldı. Aramada "Ceku"nun verdiği tepki üzerine, otomobilin direk kısmına zulalanmış vaziyette 168 adet uyuşturucu hap, 22,97 gram metamfetamin, 4,09 gram skunk, 1 adet hassas terazi ile 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı. - KASTAMONU