Kastamonu'da Patlayan Su Borusu Sürücüyü Mahsur Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Patlayan Su Borusu Sürücüyü Mahsur Bıraktı

Kastamonu\'da Patlayan Su Borusu Sürücüyü Mahsur Bıraktı
12.06.2025 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Daday'da su borusu patladı, otomobil su birikintisine kapıldı. Sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde su borusunun patlaması neticesinde akıntıya kapılarak sürüklenen otomobilin sürücüsü mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince araç ve sürücüsü su birikintisinin içerisinde çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da tarımsal sulama için yapılan Bezirgan Hazım Kılıç Sulama Göleti'ne su taşıyan boru aniden patladı. Ergin K. idaresindeki 34 BRG 496 plakalı Fiat marka otomobil ise yolda uluşan su birikintisine kapılarak savruldu. Otomobil şarampoldeki ağaçlara takılarak durabildi. Aracın sürücüsü Ergin K. ise savrulan otomobilde mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkan Ergin K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracı ve sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Aniden patlayan su borusu nedeniyle aracının su altında kaldığını ve yolun kenarına savrulduğunu söyleyen Ergin K., "Su borusu aniden patladı ve suyun debisi çok yüksekti. Arabayı kuş gibi savurdu yolun kenarına, şarampoldeki ağaçlar tuttu aracı. Yolun ortasına boruların parçaları ve kum birikintisi vardı. Aracın üzerine çıkarak 112'yi aradım ve yardım talebinde bulundum. Bunun üzerine jandarma ve itfaiye yönlendirdiler. İtfaiye ekipleri arabayı halatla çekip çıkardı. Arabanın içi su doldu, itfaiye gelene kadar arabanın üstüne çıkıp bekledim. Arabamda maddi hasar oluştu" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Acil Durum, kastamonu, Güvenlik, Otomobil, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Daday, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Patlayan Su Borusu Sürücüyü Mahsur Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya’da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi Konya'da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul’da İşte ilk sözleri Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Aydos Ormanı’nda kaybolan adamı arkadaşı buldu Aydos Ormanı'nda kaybolan adamı arkadaşı buldu
Gerginlik altına yaradı Tarihi zirve test edildi Gerginlik altına yaradı! Tarihi zirve test edildi

20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
20:08
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
10:12
Leroy Sane’yi İstanbul’a getiren Galatasaray’dan bir bomba daha
Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha
09:59
Ödül törenine damga vuran önlem Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
09:51
İstanbul’da gündüz vakti fuhuş pazarlığı Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
İstanbul'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
09:49
Nereden nereye 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
09:29
ABD-İran nükleer görüşmeleri Umman’da devam edecek
ABD-İran nükleer görüşmeleri Umman'da devam edecek
09:29
Cinsiyeti belli oldu Sibel Can babaanne oluyor
Cinsiyeti belli oldu! Sibel Can babaanne oluyor
09:09
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!
09:06
Kazada telef olan horozu hayata döndürmek için kalp masajı yaptı
Kazada telef olan horozu hayata döndürmek için kalp masajı yaptı
08:44
Murat Ülker’den markasının reklam yüzü Osimhen’e servet
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 22:12:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Patlayan Su Borusu Sürücüyü Mahsur Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.