Kastamonu\'da Şüpheli Araçta Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler, durdukları araçta ve araçtaki iki şahsın üzerinde arama yaptı. Aranada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU