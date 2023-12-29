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Kastamonu'da Şüpheli Araçta Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Şüpheli Araçta Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta ve araçtaki iki şahsın üzerinde yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek buldu. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kastamonu\'da Şüpheli Araçta Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
29.12.2023 - 18:53,
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Kastamonu'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler, durdukları araçta ve araçtaki iki şahsın üzerinde arama yaptı. Aranada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Şüpheli Araçta Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Şüpheli Araçta Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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