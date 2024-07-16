Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Kastamonu\'da Ruhsatsız Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, rastgele havaya ateş açan şahsın bulunduğu aracı tespit etti. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

16.07.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ruhsatsız tabanca ile rastgele havaya ateş açan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, çevreyolu mevkiinden silah sesi geldiği yönünde yapılan ihbarı değerlendiren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rastgele havaya ateş açan şahsın bulunduğu aracın plakasını tespit etti. Yapılan araştırma neticesinde yakalanan araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı şarjör içinde 15 adet, kutu içinde de 85 adet olmak üzere toplam 100 adet fişek ele geçirildi. Çevreyolu mevkiinde yapılan incelemede ise 23 adet boş kovan bulundu.

Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Hanönü, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
00:23 Özel Harekat Başkanı’nın Bahçeli’nin elini öpmesi Ankara’yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli Özel Harekat Başkanı'nın Bahçeli'nin elini öpmesi Ankara'yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
10:33 Umman’ın başkenti Maskat’ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
10:16 Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:03:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement