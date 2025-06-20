Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 26 adet 100 TL'lik banknot ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından, kaçak para bulunduğu tespit edilen 2 adreste arama yaptı. Aramada 26 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi.
Konuyla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Sahte Paraya Operasyon - Son Dakika
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