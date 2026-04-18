Kastamonu\'da Samanlık Yangını

Kastamonu'da bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Merkez ilçesi Aşağı İsmaili köyü İmam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sünnetci'ye ait evin samanlık ile avlu bölümünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer yapılara sıçramadan söndürüldü.

Samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU