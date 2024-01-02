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Kastamonu'da samanlık yangını: Bin 200 saman balyası ve ilaçlama makinesi küle döndü - Son Dakika
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Kastamonu'da samanlık yangını: Bin 200 saman balyası ve ilaçlama makinesi küle döndü

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı İbişler köyünde bir samanlıkta çıkan yangında bin 200 saman balyası ile ilaçlama makinesi tamamen yanarak küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu\'da samanlık yangını: Bin 200 saman balyası ve ilaçlama makinesi küle döndü
02.01.2024 - 23:14,
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde samanlıkta çıkan yangında bin 200 saman balyası ile ilaçlama makinesi küle döndü.

Olay, İhsangazi ilçesine bağlı İbişler köyü Kütükler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Çakır'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlıktaki balyalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İhsangazi ve Kastamonu Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevrede bulunan diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında samanlıkta bulunan bin 200 saman balyası ile ilaçlama makinesi yanarak küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da samanlık yangını: Bin 200 saman balyası ve ilaçlama makinesi küle döndü - Son Dakika


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