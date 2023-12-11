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Kastamonu'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Kastamonu'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangın sonucu hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu\'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
11.12.2023 - 17:31,
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Abana ilçesi Yemeni köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet İnan'a ait hafif ticari araçta, seyir halindeyken bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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