Kastamonu'da siber operasyonda müstehcen içerik satın alan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da siber operasyonda müstehcen içerik satın alan 5 şüpheli gözaltına alındı

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Kastamonu\'da siber operasyonda müstehcen içerik satın alan 5 şüpheli gözaltına alındı
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Kastamonu merkez, Taşköprü, Hanönü ve Araç'ta 6 adrese eş zamanlı siber operasyon düzenlendi. Operasyonda uygulamalar üzerinden müstehcen içerik satın alan 5 şüpheli gözaltına alındı; 6 cep telefonu, 6 SIM kart, 5 hard disk ve 2 flash belleğe el konuldu.

Kastamonu'da siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, müstehcen içerik satın alan 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, uygulamalar üzerinden müstehcen içerik satın alan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezi, Taşköprü, Hanönü ve Araç ilçelerinde bulunan 6 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen 6 adet cep telefonu, 6 adet SIM kart, 5 adet hard disk ve 2 adet flash belleğe el konuldu.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuKastamonuOperasyon3. SayfaGözaltıHanönüGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da siber operasyonda müstehcen içerik satın alan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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