Kastamonu\'da Silahlı İnfaz

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, tabancayla 1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan ve komşusunun evini ateşe veren şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Ağustos Perşembe günü Çatalzeytin ilçesinde Güneşler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç park yeri nedeniyle S.T. ile komşusu D.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.T. komşusu D.A.'nın evini ve evin önündeki bir aracı ateşe verdi. Daha sonra yangını görüp yardım için olay yerine gelen Yakup Açıkgöz ise, S.T.'nin silahla ateş açması sonucu hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev ve T.Ö. isimli vatandaşa ait araç kullanılamaz hale geldi. S.T.'nin tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği E.F., M.A. ve H.A. da yaralandı. D.A. ise yangın sebebiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çatalzeytin Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Olay sonrası S.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.T., "kasten öldürme", "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlamalarıyla İnebolu Adliyesine sevk edildi. S.T., çıkarıldığı adli mahkemece tutuklandı.

Savcılık ifadesinde yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu söyleyen S.T.'nin, "Yakup ağabey benim ağabeyimdi. Keşke geri döndürebilsem. Bana hakaret edildi, küfürler edildi, kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.