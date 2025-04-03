Kastamonu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kastamonu'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından tüfekle vurulan vatandaş hayatını kaybetti. Zanlı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Tosya ilçesi Hacıpir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. ile husumetlisi Mustafa Bırtlak arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.K., yanında bulunan tüfekle Mustafa Bırtlak'ı vurdu. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Mustafa Bırtlak, sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bırtlak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı H.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Mustafa Bırtlak'ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben Tosya Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.