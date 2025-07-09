Kastamonu'da Sokak Köpeği Saldırısı: Bir Vatandaş İki Kırıkla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Sokak Köpeği Saldırısı: Bir Vatandaş İki Kırıkla Hastaneye Kaldırıldı

Kastamonu\'da Sokak Köpeği Saldırısı: Bir Vatandaş İki Kırıkla Hastaneye Kaldırıldı
09.07.2025 11:33  Güncelleme: 11:35
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir sokak köpeği, Tuğrul Kış adlı vatandaşı saldırıya uğratarak ayağını iki yerden kırdı. Kış, bir ay boyunca çalışamayacağını ve durumu ailesinin de yaşayabileceğinden korktuğunu belirtti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan vatandaşın ayağı iki yerden kırıldı, bir yerden ise çatladı. Bir ay boyunca çalışamayacağını ifade eden vatandaş, aynı durumu ailesinin yaşamasından korktuğunu söyledi.

Olay, 6 Temmuz günü Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sahilden evine dönmek isteyen Tuğrul Kış, bir anda yanına gelen sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek Kış'ın ısırdığı ayağını 10 dakika boyunca bırakmadı. Kendi imkanlarıyla köpeğin saldırısından kurtulamayan Kış, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 dakikanın ardından Kış'ın ayağını bırakan köpek koşarak uzaklaştı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Kış, daha sonra Bartın Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayağında iki kırık ve bir çatlak olduğu belirlenen ve elinde de sıyrıklar oluşan Kış, tedavisinin ardından taburcu edildi. 1 ay boyunca ayağındaki kırıklar sebebiyle çalışmayacağını ifade eden Tuğrul Kış, sokak köpeklerin insanlar için hayati tehlike oluşturduğunu ifade etti.

"Ayağım yaklaşık 10 dakika boyunca köpeğin ağzında kaldı"

Yaşanan olayı anlatan Kış, "Kaza geliyorum demez, denildiğinin aksine kaza geliyorum dedi. Bundan kısa bir süre önce yaşadığımız bölgede, ana caddelerde kümeleşmiş köpek çeteleri vardı. Bunları dile getirdik, gerekli yerlere söylememize rağmen, bu köpekleri besleyenler ve sahiplenenler bu konuya duyarsız kaldılar. Bu köpekler bulundukları yerleri sahiplenmiş gibi zamanında çocukları da ısırdı, rahatsız etti. Bunun neticesinde de kaza geliyorum dedi. Sahilden dönerken evime girmeme ramak kalmıştı ki arkamdan yaklaşan bir köpeğin saldırısına maruz kaldım. Olay sırasında can havliyle köpeğe düşmanlık duyarak karşı bir saldırıda bulunmadım. Sol ayağım yaklaşık 10 dakika boyunca köpeğin ağzında kaldı. Ayağımı kurtaramadım ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedim. Bu sırada ayağım hala köpeğin ağzındaydı. Ambulansın gelmesine bir kaç dakika kala köpek ayağımı bıraktı ve uzaklaştı. Ayağa kalkmaya çalıştığımda ayağımdaki şişliği ve acıyı fark ettim. Gelen ekipler, gerekli tedbirleri alıp Cide Devlet Hastanesine götürdü. Gerekli aşılar yapıldı ve gerekli kontroller yapıldı. Sol ayağımda maalesef iki kırık ve bir çatlak tespit edildi" dedi.

"Bu köpekler can yakmaya devam ediyor"

Hayvanseverlerin sokak köpeklerinin barınaklara götürülmesine engel olmaması gerektiğini söyleyen Kış, aynı durumu çocuğunun ya da ailesinin de yaşayabileceğinden korktuğunu ifade ederek, "Yaşamış olduğum hadiseden sonra sürekli kendime okula giderken o yolu kullanan kızım ve komşularım geliyor. Acaba bu köpekler ben yokken 7 yaşındaki savunmasız kızım, bu kadar uzun süre ısırdığı zaman eve sağ dönebilecek mi? Tek gayesi okula gitmek olan, o güzergahı kullanan kızımın köpekle karşılaşması tehlikeli. İnsanların o köpekleri beslemesi hoş bir durum ancak günümüzde belirli kurumlar sokak hayvanlarını barınaklara götürüyor. Ama bazı vatandaşlarımız toplanan sokak hayvanlar için önyargılı davranıyor. Sokak hayvanlarının götürüldüğü yerde hiçbiri katledilmiyor. Bölgemizde de barınağımız mevcut. Belediye ekiplerinin bu köpekleri toplamaya geldiklerinde sahipleniyorsunuz ama görevliler gittikten sonra bu köpekler can yakmaya devam ediyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Sokak Köpeği, kastamonu, Cide, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Sokak Köpeği Saldırısı: Bir Vatandaş İki Kırıkla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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