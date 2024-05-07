Kastamonu\'da Su Kanalında Bulunan Cesedin Baş Kısmı Aranıyor

3.Sayfa

Kastamonu'da su kanalında bulunan cesedin baş kısmı, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri tarafından aranıyor.

Olay, önceki gün Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş bir araç bulan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında su kanalının altına atılmış halde başı kesilmiş bir ceset buldu. Jandarma ekipleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde olayla ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde cesedin. 3 gündür 3 gündür kayıp olarak aranan inşaat ustası Adem Yeşilgil'e ait olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, cesedin bulunduğu alanda ve ekili arazilerde kayıp baş bölgesini arama çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU