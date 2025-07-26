Kastamonu\'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- Abana karayolunun 45. kilometresinde K.A. idaresindeki 57 AAF 866 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada sürücü K.A. ile araçta yolcu olarak bulunan H.A. ve N.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU