Kastamonu\'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada sikke, mühür, yağdanlık ve kılıç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, M.K. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada sikke, mühür, yağdanlık ve kılıç ele geçirildi. Geçirilen objelerle ilgili adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU