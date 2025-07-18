Kastamonu\'da Tarım Arazisinde Yangın

Kastamonu'nun Daday ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, Daday ilçesi İnciğez köyü Miad Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. - KASTAMONU