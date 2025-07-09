Kastamonu\'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm tarla ve ormanlık alan zarar gördü.

Olay, öğlen saatlerinde Taşköprü ilçesi Örhenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balya makinesinde çıkan yangın tarlaya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hanönü Belediyesi ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplelerin müdahalesiyle ilk olarak tarlalardaki yangın kontrol altına alındı. Ormanlık alandaki yangın da kısa sürede kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çıkan yangında tarladaki balyalarla birlikte 6 dekar alan zarar gördü. - KASTAMONU