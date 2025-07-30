Kastamonu\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Cide kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim U. idaresindeki 35 AV 6935 plakalı otomobil ile Ece B. yönetimindeki 34 NN 2386 plakalı otomobil, Velioğlu sapağı mevkisinde çarpıştı. Kazada, sürücü İbrahim U. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Sultan B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince, yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KASTAMONU