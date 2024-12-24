Kastamonu\'da Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesi Bölükyazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (45) idaresindeki 09 KS 012 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada M.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K., Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU