Kastamonu\'da uyuşturucu haplarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 4 şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Merkez ilçesinde B.K., E.K., E.G. ve Ş.T. isimli şahıslara ait dört farklı adreste arama yapıldı. Yapılan aramad farklı miktarlarda sentetik ecza hapı, extacy ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU