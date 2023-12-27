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Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarda B.K., E.K., E.G. ve Ş.T. isimli şahıslara ait dört farklı adreste arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda farklı miktarlarda sentetik ecza hapı ve extacy ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 4 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Kastamonu\'da uyuşturucu haplarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
27.12.2023 - 13:05,
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Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 4 şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Merkez ilçesinde B.K., E.K., E.G. ve Ş.T. isimli şahıslara ait dört farklı adreste arama yapıldı. Yapılan aramad farklı miktarlarda sentetik ecza hapı, extacy ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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