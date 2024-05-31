Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından Ocak ayındaki uyuşturucu operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yılın Ocak ayında V.S. isimli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 4 bin 154 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili V.S. tutuklandı. Olayın ardından devam eden soruşturma çerçevesinde, olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen E.Ş. isimli şahsı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş. tutuklandı. - KASTAMONU