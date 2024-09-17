Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda 26 kök kenevir, 1 miktar esrar ve 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, tespiti yapılan bir şahsın evinde arama yapıldı. Şahsın üstünde ve evinde yapılan aramalarda 284,16 gram esrar maddesi, 26 kök hint keneviri ile 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU