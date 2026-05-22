Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
22.05.2026 12:23
Bayram öncesi yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da bayram öncesinde 4 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli ve kararlı çalışmaları sonucunda 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 9 bin 187 adet sentetik ecza, 49,46 gram bonzai, 12,89 gram esrar, 3 adet uyuşturucu aparatı, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 50 euro ve 38 bin 795 TL, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 84 adet dolu av tüfeği kartuşu ve çok sayıda boş kartuş, 3 adet fişek kemeri, yaklaşık 100-110 gram barut, kartuş yapımında kullanılan kurşun parçaları, saçmalar ile alet ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin bir kısmı aracın sigorta bölümüne saklanırken, bir kısmı da bavulda ve mutfakta tezgah altında paketlerle zulalanmış halde bulundu.

Operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucu madde ticareti ve suç unsurlarına yönelik mücadeleye bundan sonrada kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

