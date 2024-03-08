Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmayla 11 bin 392 adet reçeteye tabii hap ele geçirildi. Operasyonun ardından İstanbul ve Samsun'da haplarla ilgili ilişkisi bulunduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU