Kastamonu\'da Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan üst aramasında üzerinden kannabinoid çıkan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede M.E.Ü. isimli şahsın yapılan üst aramasında kannabinoid ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU