Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında 15 dönümlük buğday ekili tarlalar zarar gördü.
Olay, Devrekani ilçesi Kurşiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki tarlaların bulunduğu alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüdü. Yangında yaklaşık 15 dönümlük buğday ekili tarlalar zarar gördü. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Yangın: 15 Dönüm Buğday Tarlası Zarar Gördü - Son Dakika
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