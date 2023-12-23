Kastamonu\'da yıldırım düşmesiyle ev kullanılamaz hale geldi

Yıldırım düşen ev alev alev yandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesi Ece Mahallesi Kesimoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir evin çatısına yıldırım düştü. Daha sonra evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, etkili olan fırtına sebebiyle yangına güçlükle müdahale edebildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.