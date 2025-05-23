Kastamonu'da bir öğrencinin parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Ticaret Meslek Lisesi'nde öğrenim gören bir öğrenci, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Öğrenci parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Kastamonu İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarabildi. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Yüzük Sıkışması: İtfaiye İşi Kurtardı - Son Dakika
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