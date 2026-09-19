Kastamonu Daday\'da boş samanlıktaki yangın söndürüldü, jandarma inceleme başlattı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Daday ilçesi Bolatlar köyü Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Mıcık'a ait boş vaziyetteki samanlıkta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.

Yangının sebebinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.