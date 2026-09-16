Kastamonu Daday\'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Daday kara yolu Davut köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile S.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, tarlaya sürüklendi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.T., R.T. ve M.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.