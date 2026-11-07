Kastamonu Daday'da komşularının haber alamadığı 77 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kastamonu Daday'da komşularının haber alamadığı 77 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Kastamonu Daday\'da komşularının haber alamadığı 77 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Davut köyünde komşularının bir süredir haber alamadığı 77 yaşındaki adam, ihbar üzerine gelen ekiplerce evinde ölü bulundu. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adamın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Daday ilçesi Davut köyü Çentekler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Fehmi T.'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fehmi T., ekipler tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fehmi T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Kastamonu3. SayfaGüncelDadaySon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Daday'da komşularının haber alamadığı 77 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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