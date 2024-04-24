Kastamonu Daday'da Köyde Çıkan Yangında 3 Ev, 2 Ahır ve 1 Samanlık Kül Oldu - Son Dakika
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Kastamonu Daday'da Köyde Çıkan Yangında 3 Ev, 2 Ahır ve 1 Samanlık Kül Oldu

Kastamonu Daday\'da Köyde Çıkan Yangında 3 Ev, 2 Ahır ve 1 Samanlık Kül Oldu

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Değirmencik köyünde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

24.04.2024 12:46
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde köyde çıkan yangında 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay, Daday ilçesi Değirmencik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen sebeple çıkan yangında 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu. Yangın ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu Daday'da Köyde Çıkan Yangında 3 Ev, 2 Ahır ve 1 Samanlık Kül Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Daday'da Köyde Çıkan Yangında 3 Ev, 2 Ahır ve 1 Samanlık Kül Oldu - Son Dakika
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