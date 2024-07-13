Kastamonu'daki cinayetin 3 zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'daki cinayetin 3 zanlısı tutuklandı

Kastamonu'da kaporta ustası İbrahim Aslan, kaporta tamiri ve araç boyama sebebiyle çıkan tartışma sonucunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından aynı aileden 3 kişi tutuklandı. İbrahim Aslan'ın iş yerine gelen şüpheliler Ü.B. ve F.B. tarafından silahla vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Y.B., Ü.B. ve F.B. tutuklanırken, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.07.2024 18:47
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Kastamonu'daki cinayetin 3 zanlısı tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'da kaporta ustası, kaporta tamiri ve araç boyama sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışma sonrasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan aynı aileden 3 kişi tutuklandı.

Olay, önceki gün Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde kaporta ustası olarak çalışan İbrahim Aslan ile aynı aileden Y.B., Ü.B., F.B. ve S.B. arasında kaporta tamiri ve araç boyaması sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve silahla saldırdı. Kavgadan bir süre sonra İbrahim Aslan'ın iş yerine gelen Ü.B. ve F.B. silahla ateş açarak iş yerinin önünde duran İbrahim Aslan'ı vurdu. Kurşunların isabet ettiği Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde, cinayet olayına karıştığı belirlenen aynı aileden Y.B., Ü.B., F.B. ve S.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Y.B., Ü.B. ve F.B. tutuklanırken, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'daki cinayetin 3 zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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