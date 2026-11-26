Kastamonu Hanönü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Hanönü'ne bağlı Hocavakıf köyünde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Hanönü ilçesi Hocavakıf köyünün Sökü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y., kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada yaralanan H.Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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