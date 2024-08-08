Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kastamonu\'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı. Operasyonda sentetik ecza hapı ve kannabinoid ele geçirildi.

08.08.2024 20:21
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları çerçevesinde, Tosya ilçesinde 3 şahsın adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüpheli şahısların üst ve ikametlerinde arama yapıldı. E.K. isimli şahısın üzerinde 141 adet sentetik ecza hapı, F.C. isimli şahsın ikametinde 57 gram kannabinoid, İ.D. isimli şahsın üzerinde ise 61 adet sentetik ecza hapı ve 20 gram kannabinoid ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan E.K. ve İ.D. tutuklanırken, F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

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