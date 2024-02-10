Kastamonu Taşköprü'de bir binanın girişinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de bir binanın girişinde çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu Taşköprü\'de bir binanın girişinde çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir binanın girişinde bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında depoda bulunan eşyalarda maddi hasar meydana geldi.

10.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:31
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir binanın girişinde bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Camikebir Mahallesi Haseki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın giriş katında bulunan depoda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında depoda bulunan eşyalarda maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu Taşköprü'de bir binanın girişinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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