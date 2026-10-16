Kastamonu Taşköprü'de eczane çalışanı, nefes alamayan 5 yaşındaki çocuğu kurtardı - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de eczane çalışanı, nefes alamayan 5 yaşındaki çocuğu kurtardı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde annesiyle yürüyen 5 yaşındaki çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı. Yardım çağrısı üzerine eczane çalışanı, Heimlich manevrası uygulayarak şekeri çıkardı ve çocuk yeniden nefes almaya başladı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan çocuk, eczane çalışanın yaptığı hemlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede annesiyle yürüyen 5 yaşındaki bir çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden anne çevredekilerden yardım istedi. Yardım çağrısını duyan eczane kalfası İrfan Güler, çocuğun yardımına koşarak hemlich manevrası uyguladı. Manevrayla çocuğun nefes borusundaki şeker çıkartıldı. Başarılı müdahalenin ardından çocuk yeniden nefes almaya başladı.

O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İrfan Güler'in eczaneden çıkarak caddedeki çocuğa hemlich manevrası uyguladığı görülüyor. Boğulmaktan kurtarılan çocuk daha sonra yürüyerek eczane önünden ayrılıyor.

Kaynak: İHA
KastamonuTaşköprü3. SayfaEczaneGüncelSağlıkÇocukSon Dakika

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