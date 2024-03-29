Kastamonu Taşköprü\'de Kavşakta Kaza: 1 Yaralı

İngiltere'de kurtarma ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan adamı kurtardı köpeğini ölüme terk etti

İngiltere'de bir köpek, yaralı sahibiyle birlikte gelgit nedeniyle mahsur kaldı. Sahibiyle birlikte kayalıklarda mahsur kalan köpek, kurtarma ekipleri tarafından bulunmasına rağmen kurtarılamadı. Sahibi helikopterle hastaneye kaldırılırken, köpeğin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi. Ancak köpek tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olay, birçok kişinin büyük üzüntü duymasına neden oldu.